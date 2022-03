Genève (AFP). 38 millions de personnes déplacées dans le monde, un nombre record

Les violences et conflits, surtout en Syrie et en Ukraine ont poussé 38 millions de personnes à quitter leurs foyers et prendre la route dans leur propre pays, soit un nombre record, selon un rapport publié mercredi à Genève par une ONG norvégienne, l'Observatoire des situations de déplacement internes (IDMC). "Il s'agit des plus mauvais chiffres concernant les personnes forcées à se déplacer depuis une génération, ce qui prouve que nous avons complètement échoué à protéger des civils innocents", a déclaré Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), dont dépend l'IDMC.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire