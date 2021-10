Un diner presque parfait à Caen cherche candidats

Bonnus Internet /

Un casting est organisé mercredi 2 et jeudi 3 mars.Dans cette émission grand public, diffusée en fin de journée sur la chaîne M6, 5 candidats s'affrontent à tour de rôle et sont évalués par les autres convives qui notent la nourriture, la décoration et l'ambiance de la soirée. Le meilleur des 5 repart en fin de semaine avec la somme de 1 000 euros.Pour vous inscrire contactez :. Précisez bien votre nom et vos coordonnées.Le site de l'émission Un diner presque parfait