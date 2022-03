Turin (Italie) (AFP). Ligue des champions: Tevez fait rêver la Juventus face au Real

Deux actions d'éclat de Carlos Tevez ont permis à la Juventus de battre le Real Madrid (2-1) et de rêver à la finale de la Ligue des champions, mardi en demi-finale aller à Turin. "L'Apache" a transformé en or les deux bons ballons qu'il a eus. Une frappe sèche déviée a amené le premier but, signé Alvaro Morata (8) contre son ancien club, et un contre saignant en solitaire a provoqué un penalty qu'il a lui même transformé (57). Plus brillant techniquement, le Real a égalisé par Cristiano Ronaldo, bien sûr, son neuvième but en C1 cette saison. Avec ce précieux but à l'extérieur et sa qualité de jeu, enivrante sur quelques actions, le Real garde de bonnes chances d'aller défendre un titre que personne n'a conservé depuis l'AC Milan en 1990. Mais les deux entraîneurs ont tenu leurs promesses. Pas de 0-0, comme l'avait dit Massimiliano Allegri, et le Real a joué l'attaque, ainsi que l'avait annoncé Carlo Ancelotti. Fidèle à son style, Allegri est revenu à une défense à trois dès que son équipe a repris l'avantage, Andrea Barzagli remplaçant un épatant Stefano Sturaro, milieu gauche à la place d'Arturo Vidal, préféré à Roberto Pereyra derrière les deux attaquants. L'équipe d'Allegri a parfaitement réussi son début de match. Après plusieurs approches, une frappe de Tevez, servi dans le dos de la défense par Claudio Marchisio, a été déviée par Iker Casillas dans les pieds d'Alvaro Morata (8). - Puis la Juve a défendu Les "Merengues" se sont fait quelques autres frayeurs, notamment à cause de Sergio Ramos, mal à l'aise dans son rôle de milieu défensif. Il a perdu des ballons chauds, et l'un d'eux, piqué dans ses pieds par Stefano Sturaro a offert une occasion dangereuse à Tevez, qui avait freiné pour attendre le centre en retrait d'un Sturaro au niveau (18) Après cet excellente entrée en matière de la Juve, le Real a petit à petit imposé sa supériorité technique. La première réaction s'est matérialisée en une frappe croisée de Cristiano Ronaldo, parti à la limite du hors-jeu (24). Puis le Real a trouvé une égalisation méritée par son buteur portugais. James Rodriguez l'a servi d'une passe décisive devant Arturo Vidal pour la tête de CR7, seul devant Gianluigi Buffon (27). Le N.10 Colombien a failli assommer la Juve à la conclusion d'une magnifique action collective avec double renversement de jeu, écrasant sa tête plongeante sur la barre de Buffon (42). A la reprise, la Juve a mis plus d'agressivité dans son jeu, à l'image de Tevez, averti pour un tacle sur Toni Kroos (46). L'Argentin a aussi mis de la rage sur ce contre où il a remonté seul le ballon,avant d'être taclé par Dani Carvajal dans la surface pour le penalty. Marcelo, qui avait fauché Morata sur le contre, a été averti, pas Carvajal. Quand peu après Ronaldo a manqué de quelques centimètres une balle d'égalisation, Allegri est passé en 3-5-2 avec Barzagli et a défendu bec et ongle son avantage, et a même eu une balle de 3-1 par Fernando Llorente (90+1). L'entrée de "Chicharito" Hernandez, à la place d'Isco (63), n'a pas apporté. Les espaces que crée Karim Benzema ont manqué, surtout avec un Gareth Bale très décevant. La défense de fer a résisté à l'attaque de feu, laissant toute sa saveur au match retour pour ce grand classique du foot européen.

