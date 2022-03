Rome (AFP). Italie: une quarantaine de migrants morts dans un naufrage

Une quarantaine de migrants auraient trouvé la mort lors d'un incident sur leur canot pneumatique, ont raconté mardi des survivants arrivés à Catane, en Sicile, et accueillis par des membres de l'ONG Save the Children. "Ils ont dit qu'ils étaient 137 sur un canot pneumatique qui s'est dégonflé ou a explosé - ce n'est pas clair - et qu'une partie d'entre eux est tombée en mer. Certains ont parlé de +très nombreux+ morts, d'autres ont dit +une quarantaine+", a déclaré à l'AFP Giovanna di Benedetto, de l'ONG présente à Catane lors de l'arrivée des survivants.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire