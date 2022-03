Bruxelles (AFP). Zone euro: embellie pour la croissance et déflation évitée cette année

La zone euro va profiter cette année d'une embellie économique, essentiellement grâce à une série de facteurs externes, selon les prévisions de printemps de la Commission européenne. La croissance devrait atteindre 1,5% cette année, contre 1,3% selon les précédentes prévisions publiées en février. Autre bonne nouvelle, l'union monétaire devrait échapper à la déflation cette année, avec 0,1% d'inflation, contre -0,1% prévu précédemment. "L'économie européenne ne s'était pas portée aussi bien depuis plusieurs années, son redressement étant favorisé à la fois par des facteurs externes et par des mesures qui commencent à porter leurs fruits", a commenté le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici. "Certes, l'évolution de la situation est encourageante, mais il nous faut veiller à asseoir la croissance dans la durée", a tempéré le vice-président de la Commission chargé de l'euro, Valdis Dombrovskis. Pour 2016, la prévision de croissance de la Commission demeure inchangée par rapport à février, à 1,9%. La relative embellie économique dont bénéficie la zone euro s'explique par une conjonction de facteurs favorables: maintien des prix du pétrole à des niveaux relativement bas, croissance mondiale soutenue et poursuite de la dépréciation de l'euro notamment. Par ailleurs, la politique monétaire de la Banque centrale européenne, en particulier son programme de rachat massif de dette, a un impact "important", qui contribue à faire baisser les taux d'intérêt et à renforcer les perspectives d'amélioration des conditions de crédit, note la Commission. L'inflation devrait rester quasi nulle au premier semestre, sous l'effet de la chute des prix de l'énergie, mais redémarrer à la fin de l'année. Si elle ne dépasse pas 0,1% en 2015, elle devrait passer à 1,5% en 2016. La décrue du chômage, quoique lente, devrait s'avérer plus nette que prévu: le taux de chômage, qui atteignait encore 11,6% en moyenne dans l'ensemble de la zone euro en 2014, passerait à 11,0% cette année puis à 10,5% l'an prochain.

