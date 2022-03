Sortie cinéma : L'épreuve

Comment concilier passion professionnelle et équilibre familial ? Tel est le thème passionnant de ce film très émouvant, signé d'un ancien photographe de guerre. Grâce à l'interprétation exceptionnelle de Juliette Binoche, on partage le terrible dilemme de cette femme qui considère son métier comme une véritable mission, ce qui l'entraîne à une certaine forme d'égoïsme. Malgré quelques longueurs, on est pris par cette œuvre poignante, dont la fin glace le cœur.

Drame norvégio-islando-suédois. D'Érik Poppe, avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Lauryn Canny (1h57).