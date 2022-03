En écoute : le nouveau titre des caennais de Gandi Lake

Au cœur de cette formation bas-normande, on retrouve Arthur le batteur de Granville mais aussi Fred le guitariste de Goodbye Horses et Adrien de Goldwave aux claviers. Cyril à la basse et Colorado au chant viennent compléter l'équipe. Surfant sur une pop anglo-saxonne, ce quintette offre des sonorités sauvages et mélancoliques, à mi-chemin entre les échos 70’s de Pink Floyd, et l’orientalisme psychédélique de Ravi Shankar.

Après avoir dévoilé son premier single Weather Vanes en septembre 2014, Gandi Lake publiera le 5 juin 2015 son premier EP à l'occasion d'une release party au Cargö aux côtés d'Eagles Gift et Inaniel Swims. Pour nous faire patienter, ils viennent de dévoiler le premier extrait de leur futur EP, Compromised.