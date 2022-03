Musique à Caen : découvrez le nouvel album de Bow Low

Avec deux albums et deux EP à son actif depuis 2007, le groupe Bow Low originaire de l'Aigle dans l'Orne, a dévoilé son nouvel album Summer Memories sur lequel on retrouve d'ailleurs certains titres de leur dernier EP, Happy hunting Undergrounds.

Sans se soucier des frontières musicales, ces cinq acolytes bas-normands puisent aussi bien dans le rock des Doors ou la new wave que dans l'esthétique des bandes originales de film, à la Ennio Morricone. Entre nervosité et élégance, ils nous transportent dans ce nouvel album au gré de dix morceaux soignés, au coeur d'un univers singulier, instinctif et envoûtant.