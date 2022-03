Hockey : Patrick Coulombe prolonge chez les Dragons de Rouen !

Il a été le meilleur défenseur du club la saison dernière et sa cote avait grimpé durant l'intersaison. Mais la direction du club - Thierry Chaix, Guy Fournier et Fabrice Lhenry en tête - a su convaincre Patrick Coulombe de prolonger l'aventure. Côté terrain, le défenseur offensif a récolté 23 points et, lors des quatre matchs de playoff face à Epinal, il a inscrit trois buts et réalisé une assistance.

En plus de ses performances sur le terrain, Pat Coulombe a impressionné par son professionnalisme dans le vestiaire.