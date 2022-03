Un Courtivore jamais à court d'idées

Pour sa quinzième édition, le festival Le courtivore annonce une sélection de choix " Cette année, c'est un record! souligne son directeur Elian Pirio, nous avons reçu 1100 films professionnels ou amateurs. Bien sûr pour établir la programmation il nous a fallu visionner l'intégralité de ces 1100 films: un vrai travail de titan d'autant plus que nous ne sommes que 7 à choisir. Trois d'entre nous ont été particulièrement endurants et ont réalisé une pré-selection. Il nous restait à choisir 27 films ( soit 9 par soirée) parmi une bonne centaine". Ce succès s'explique par la mise en place d'un nouveau partenariat avec l'agence du court-métrage: " On reçoit ainsi également des films d'étudiants en audiovisuel, des premières créations d'une qualité bien souvent surprenante, mais aussi de nombreux films étrangers".

Courtivore pour tout les goûts

L'année passée le festival a été plébiscité par le public: 1300 spectateurs sont venus assister aux soirées de projection. Et si l'aura du festival ne cesse de grandir c'est justement grâce à sa diversité: " Tous les genres sont éclatés. Chaque soirée regroupe des propositions très variées, films d'animation, comédies, drames ou thrillers, des films récents, réalisés en 2013 ou en 2014. La seule contrainte c'est la durée: aucun film ne dure plus que 20 min. Donc chaque soirée est un palmarès de nouveauté. On retrouve parfois des réalisateurs dont la patte nous avait marqué précédemment et des court-métrages récompensés dans de prestigieux festival mais quand nous selectionnons ces films, nous cherchons surtout la surprise". Le festival mise donc sur l'éclectisme pour mieux faire connaître le court-métrage, un genre peu médiatisé, mais c'est aussi un rendez-vous démocratique car les tarifs restent toujours très accessibles.

Pratique. À partir du 13 mai. Acte 1,2,3 à l'Ariel à Mont-Saint-Aignan et clotûre à l'Omnia à Rouen. Tarif 3€ la soirée ou 8€ le pass festival. www.courtivore.com