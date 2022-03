Paris (AFP). FN: Jean-Marie Le Pen sèche son conseil de discipline

Jean-Marie Le Pen a choisi lundi de ne pas assister au bureau exécutif du Front national, la plus haute instance du parti réunie en instance disciplinaire pour statuer sur son cas après ses multiples propos polémiques. Le "Menhir" est ressorti vers 14h30 d'un bureau politique au siège du parti à Nanterre aux échanges "tendus" mais pas "injurieux", selon un participant, indiquant qu'il "refuserait" de participer à l'instance qui doit décider de son sort et qu'il a apparentée à un "tribunal", "contraire à sa dignité". Il a exclu tout retrait de la vie politique - "Pour ça, il faut me tuer !" -, mais aussi de la vie du FN: "J'ai mon bureau () j'y viendrai, à moins qu'on m'empêche d'y venir", s'est-il exclamé. Il a aussi indiqué qu'il continuerait à parler en son nom tout en assurant, dans un rire, qu'il continuerait "bien sûr" à soutenir Marine Le Pen comme "présidente du FN", lui, le "bon militant". Répétition de sa vision plusieurs fois condamnée par la justice des chambres à gaz, "détail" de l'Histoire, défense du maréchal Pétain, du "monde blanc" et critique en règle de la démocratie comme système politique: le président d'honneur du parti a multiplié les provocations début avril, au lendemain de départementales plutôt réussies pour le FN, avec des propos pas particulièrement nouveaux sur le fond. "Jean-Marie Le Pen ne doit plus pouvoir s'exprimer au nom du Front national, ses propos sont contraires à la ligne fixée", a tranché dimanche sa fille, présidente du parti. Florian Philippot, influent numéro deux, en a rajouté dans la dramatisation. Interrogé dimanche soir sur l'hypothèse d'une exclusion, il a répondu: "tout est possible". Que peut-il se passer en fin de journée dans le huis clos nanterrien? Il ne semble guère y avoir de bonnes options: "On ne peut (le) museler ni dedans ni dehors", a d'ailleurs observé lundi matin Louis Aliot. - "Les portes de l'enfer" - Lundi, citée par Le Figaro, la patronne du FN n'a pas exclu "un grand congrès de rénovation". Cela permettrait au FN de retirer à M. Le Pen sa présidence d'honneur, une option déjà très symbolique politiquement. Mais celui-ci, lundi après-midi, a mis en garde : "Il n'y a qu'un congrès qui pourrait éventuellement statuer, et encore, ce n'est pas sûr: la rivière ne remonte pas à sa source." L'option la plus radicale serait une exclusion, avec des risques politiques sérieux. "Ca ouvrirait les portes de l'enfer", prévenait récemment un frontiste. Que Jean-Marie Le Pen quitte de force le parti qu'il a cofondé en 1972 serait "surnaturel, surréaliste", a mis en garde son principal soutien dans l'instance, la vice-présidente Marie-Christine Arnautu. Pour plusieurs cadres du parti, l'important était de savoir de quelle manière Jean-Marie Le Pen se présenterait devant ses "juges". Mais il n'ira pas, s'étant exprimé devant le bureau politique, seule instance légitime à ses yeux. Ce "BP", largement acquis à la cause de la patronne du FN, a d'ailleurs adopté une motion pour la soutenir, "désapprouvant" les propos polémiques du père et assurant que ceux-ci "ne peuvent en aucun cas engager le FN, sa présidente ou ses instances délibérantes." Au sein du bureau exécutif, les avis étaient partagés. Pour le secrétaire général du parti Nicolas Bay, le désistement de "Le Pen" au profit de sa petite-fille Marion Maréchal-Le Pen en Paca constituait "une mesure d'apaisement" suffisante. Florian Philippot a au contraire expliqué qu'il souhaitait que de cette réunion sorte "quelque chose de plus" pour celui qu'il a comparé à un "vieux chanteur qui a du mal à partir". Outre Mmes Le Pen et Arnautu, et MM. Philippot, Aliot et Bay, le trésorier Wallerand de Saint Just, le premier vice-président du FN Jean-François Jalkh et un autre vice-président, Steeve Briois, composent cette instance, en plus de M. Le Pen lui-même habituellement. En toile de fond, la stratégie de "dédiabolisation" de Marine Le Pen est en jeu. Son père doit malgré tout être ménagé, tant il est "apprécié par le peuple militant du Front national", notait un élu FN de Saint-Nazaire dans le cortège parisien du 1er mai.

