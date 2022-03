Rome (AFP). Italie: plus de 3.000 immigrés débarquent

Plus de 3.000 des quelque 6.000 immigrés secourus au cours du week-end sont arrivés lundi et un bébé est né au cours des opérations de sauvetage, a annoncé la Marine militaire. Un premier groupe de 873 migrants, dont 103 femmes et 52 enfants, est arrivé dans le port de Pozzallo, près de Raguse, dans l'extrême sud de la Sicile. Les migrants, essentiellement des Somaliens et des Erythréens, doivent être transférés après identification dans des centres d'accueil disséminés dans toute la péninsule, à Rome, Milan ou Naples, entre autres. Un second groupe d'environ 400 personnes est arrivé à bord d'un navire des gardes-côtes italiens à Messine, au nord de la Sicile. Il est composé lui aussi essentiellement de Somaliens et d'Erythréens, mais aussi de Syriens. Deux navires militaires sont par ailleurs arrivés en milieu de journée avec près de 1.500 migrants. La frégate "Bersagliere" est arrivée dans le port de Reggio Calabria avec 778 migrants secourus au cours de cinq opérations diverses ces derniers jours, et ces derniers ont déjà commencé à quitter le navire, précise la Marine. Le patrouilleur "Vega" est lui arrivé dans le port sicilien d'Augusta avec 675 immigrés à bord mais ces derniers doivent encore attendre avant de pouvoir débarquer. Par ailleurs, un autre groupe de 329 migrants est arrivé sur la petite île de Lampedusa, selon la même source. La marine a également annoncé avec plaisir sur Twitter, en postant une photo, la naissance au cours des opérations de sauvetage d'une petite fille dont la maman a été secourue par le navire Bettica. Plus de 5.800 personnes ont été secourues dans diverses opérations de sauvetage en Méditerranée au cours du week-end, tandis que dix migrants ont été retrouvés morts. L'ONG maltaise MOAS, fondée par un couple italo-américain, a pour sa part indiqué lundi avoir secouru 369 de ces personnes et aidé à secourir plus de 100 autres. Pour la seule journée de samedi, les gardes-côtes italiens avaient coordonné le secours de 3.690 migrants à bord de 17 embarcations en détresse, principalement au large de la Libye. Pour la première fois samedi, le patrouilleur français Commandant Birot, envoyé la semaine dernière pour renforcer le dispositif européen en Méditerranée, à la suite d'une série de naufrages dévastateurs en avril, a participé aux opérations, secourant 219 migrants qui se trouvaient à bord de trois embarcations différentes. Lundi, l'agence européenne chargée de la surveillance des frontières extérieures de l'espace Schengen, Frontex, a déclaré avoir intensifié ses opérations en Méditerranée. "Nous travaillons à augmenter le nombre de bateaux et d'avions. Nous avons demandé et obtenu la confirmation de pays européens, dont la France, concernant l'envoi de leurs unités", a déclaré à l'AFP Ewa Moncure, la porte-parole de Frontex dont le siège se trouve à Varsovie. Des centaines de migrants, essentiellement africains mais aussi pour beaucoup syriens, partis pour la plupart de Libye où le chaos laisse les mains libres aux passeurs, arrivent chaque jour sur les côtes italiennes.

