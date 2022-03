L'annonce a été faite ce lundi matin 4 mai à Alençon, avec la création entre les 4 structures ornaises et sarthoises d'une Société Publique Locale.

Pour Joaquim Pueyo, député-maire d'Alençon, il s'agit d'une mise en réseau pour réaliser des économies. Cette société commune à Alençon et au Mans portera les études préalables sur les projets d'aménagements urbains, comme le projet de transfert de la piscine « sud » d'Alençon près du centre aquatique, le pôle intermodal de la gare, le futur quartier d'affaire face à la gare Sncf, l'aménagement des abords du château, ou encore le cœur de ville :

La mise en réseau d'Alençon et du Mans Impossible de lire le son.

Déjà le fonctionnement du parc expo Anova d'Alençon est géré par une société d'économie mixte mancelle. Mais Jean-Claude Boulard, sénateur-maire du Mans insiste et se veut rassurant auprès des alençonnais : chaque collectivité restera maître de ses projets et c'est Alençon qui présidera cette Société Publique Locale :

Jean-Claude Boulard explique que les communes du nord de la Sarthe sont naturellement attirées vers Alençon, et que « si ça marche bien, on pourra peut-être aller plus loin... »

A Alençon, la création de cette société publique locale devrait être actée lors du Conseil Municipal de ce lundi soir. Un conseil où il sera également question de la participation financière de la ville dans le projet de futur cinéma multiplexe alençonnais : les travaux de terrassement débuteront le mois prochain. Sa 1ère pierre en sera posée en septembre.