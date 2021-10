Granville : coup d'envoi de la cavalcade à 14h

Au total, les 38 chars jailliront de trois départs distincts : rue du port, rue des juifs et place du maréchal Foch.



Vers 21h15, les 2 000 carnavaliers remettront les moteurs en marche pour une cavalcade lumineuse dans les rues granvillaises. Cette année, la compagnie Malabar (Montpellier) proposera aussi un show pyrotechnique « Les gardiens du soleil » ! A ne pas manquer !



A noter également : pour la première fois, France 3 Normandie retransmet la cavalcade la plus longue d'Europe lors d'une émission spéciale diffusée entre 17h et 18h ce dimanche.



Crédit photo : studio Artimages







