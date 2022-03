Fête des plantes à Crouttes

Samedi et dimanche, venez retrouver les exposants présents au prieuré saint Michel. De la région et d'ailleurs, ils vous présenteront diverses plantations et graines et sauront vous conseiller. Il y aura aussi du choix dans le mobilier de jardin. Le prieuré est aussi très beau à visiter.

Vous avez rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 18h au prieuré Saint Michel. Entrée à 3€ pour les enfants et 5€ pour les adultes.

Ecoutez Jean-Pierre Ulrich, organisateur de l'événement, nous présenter la fête: