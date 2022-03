Tendance Foot : Les Tirages des Coupes de la Manche en direct !

Foot féminin : Découvrez dans les conditions du direct, les tirages des Coupes de la Manche féminines U15, à seniors à 8 et seniors à 11 ainsi que le développé des compétitions par le président du District, Jean-Pierre LOUISE

Coupes des Réserves : Découvrez les tirages et les forces en présence dans les compétitions réservées aux équipes B et C des clubs

Coupe de la MANCHE (District) : Anciennenement Coupe du District, la compétition est devenue Coupe de la Manche cette année et fait toujours place aux équipes fanions des clubs jusqu'en deuxième division. Découvrez le tirage et les réactions des clubs présents en plateau.

Coupe du CONSEIL DEPARTEMENTAL de la MANCHE : Le fleuron du football manchois connait désormais ses quatre quarts de finale... Découvrez-les ainsi que les réactions des représentants de clubs présents en plateau !