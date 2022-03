Nanterre (AFP). FN: un conseil de discipline se penche sur le cas Jean-Marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen est convoqué lundi devant le bureau exécutif du Front national, la plus haute instance du parti réunie en instance disciplinaire, après ses multiples propos polémiques. Le "Menhir" est arrivé vers 10H00 au siège du FN à Nanterre pour assister au bureau politique du parti, consacré aux investitures aux régionales, mais a entretenu le doute sur sa participation à l'instance disciplinaire qui suivra: "Je ne vais pas au bureau exécutif là, je vais au bureau politique", a-t-il indiqué. Répétition de sa vision des chambres à gaz, "détail" de l'Histoire, défense du maréchal Pétain, du "monde blanc" et critique en règle de la démocratie comme système politique: Jean-Marie Le Pen a multiplié les provocations début avril, au lendemain de départementales plutôt réussies pour le FN, avec des propos pourtant pas particulièrement nouveaux sur le fond. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour contestation de crime contre l'humanité concernant les premières déclarations. Entre-temps, il a néanmoins décidé de s'effacer devant sa petite-fille Marion Maréchal-Le Pen pour conduire la liste FN en PACA aux régionales de décembre. "Jean-Marie Le Pen ne doit plus pouvoir s'exprimer au nom du Front national, ses propos sont contraires à la ligne fixée", a tranché dimanche la présidente du FN. Florian Philippot, influent numéro deux du parti, en a rajouté dans la dramatisation. Interrogé dimanche soir sur l'hypothèse d'une exclusion, il a répondu: "Tout est possible". Que peut-il se passer lundi dans le huis clos de l'instance frontiste? Blâme? Suspension? Retrait de la présidence d'honneur? Exclusion? Même au sein de l'appareil frontiste, les spéculations vont bon train. Dimanche, un habitué du "Carré", le siège du parti, pronostiquait ainsi un "avertissement" ou un "blâme", mesures plutôt légères, tandis qu'un autre prévoyait "une sanction lourde". C'est que la patronne du FN n'a pas dit concrètement dimanche quelle sanction elle souhaitait voir tomber sur son président d'honneur de père, tout en estimant "qu'il outrepasse complètement les prérogatives que lui donne son statut personnel". Une exclusion comporterait toutefois des risques politiques sérieux. "On ne peut (le) museler ni dedans ni dehors", a d'ailleurs observé lundi matin Louis Aliot. - "Discussion longue et passionnée" - Que Jean-Marie Le Pen quitte de force le parti qu'il a co-fondé en 1972 serait "surnaturel, surréaliste", a mis en garde son principal soutien dans l'instance, la vice-présidente Marie-Christine Arnautu. Pour plusieurs cadres du parti, tout dépendra de la manière, conciliante ou provocante, dont Jean-Marie Le Pen se présentera devant ses "juges" s'il se présente. L'eurodéputé Bruno Gollnisch, extérieur au "BE", a assuré lundi matin sur France Info que M. Le Pen, dont il est proche, est disposé à accepter que sa parole n'engage plus le FN. Peut-il se voir retirer sa présidence d'honneur du parti? C'est une opération juridiquement compliquée et très symbolique politiquement. Pour le secrétaire général du parti Nicolas Bay, le désistement de "Le Pen" au profit de sa petite-fille Marion Maréchal-Le Pen en Paca constitue "une mesure d'apaisement" suffisante. Florian Philippot a au contraire expliqué qu'il voudrait que, de cette réunion sorte, "quelque chose de plus" pour celui qu'il a comparé vendredi à un "vieux chanteur qui a du mal à partir". Sur RMC, Wallerand de Saint Just, autre membre de l'instance, a pronostiqué, à la "fin de l'audience, une discussion qui peut être longue et passionnée" pour prendre une décision. Et de préciser : "Ca sera peut-être pénible mais je ferai mon devoir". Outre Mmes Le Pen et Arnautu, et MM. Philippot, Aliot, Bay et Saint Just, le 1er vice-président du FN Jean-François Jalkh et un autre vice-président, Steeve Briois, composent cette instance, en plus de M. Le Pen lui-même. En toile de fond, la stratégie de "dédiabolisation" de Marine Le Pen est en jeu, alors qu'un sondage BVA-Orange-iTELE publié samedi la conforte: près d'un Français sur trois (32%) souhaite qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique, son record sur cet indicateur, alors que Jean-Marie Le Pen voit sa "cote d'influence" plonger à 2%. L'homme doit être malgré tout ménagé, tant il est "apprécié par le peuple militant du Front national", notait un élu FN de Saint-Nazaire dans le cortège parisien du 1er mai.

