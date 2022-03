Les Quevillais avaient la possibilité d'assurer encore un peu plus leur deuxième place en s'imposant face à leur adversaire direct, et les joueurs de Manu Da Costa n'ont pas raté l'opportunité grâce à des buts d'Adama Sarr en premiere mi-temps et sur un penalty de Jonathan Mortoire au cours de la deuxième mi-temps.

Les Jaunes et Noirs ont donc maintenant neuf points d'avance sur le troisième qui est maintenant la reserve du Paris Saint Germain que les canaris iront défier samedi 9 mai prochain.