Doha (AFP). Arrivée de François Hollande au Qatar pour la signature du contrat Rafale

Le président français François Hollande est arrivé lundi au Qatar pour assister à la signature officielle du contrat de vente de 24 avions de combat Rafale à l'émirat. Après une visite de quelques heures au cours de laquelle il doit notamment s'entretenir avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, le chef de l'Etat français doit s'envoler pour l'Arabie saoudite où il sera mardi l'invité d'honneur d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Avec cheikh Tamim, outre le Rafale, M. Hollande évoquera les multiples crises qui secouent la région, à commencer par le conflit au Yémen. Au Qatar, le président français, accompagné des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, doit assister à la signature officielle de deux contrats pour le Rafale. Le premier, conclu par l'Etat du Qatar avec les industriels --Dassault Aviation, constructeur du Rafale, et le fabricant européen de missiles MBDA qui en fournit l'armement--, officialisera la vente des 24 Rafale au petit émirat gazier, six en version biplace et 18 en version monoplace, pour 6,3 milliards d'euros. Et le second, confidentiel, sera un accord intergouvernemental portant sur la formation de 36 pilotes et d'une centaine de mécaniciens mais traitera aussi d'autres questions comme la formation d'officiers de renseignement. Appareil "multirôle", le Rafale est aussi un avion de reconnaissance doté de puissants moyens d'observation. Le président français doit s'envoler dans l'après-midi pour l'Arabie saoudite où il s'entretiendra en soirée avec le nouveau roi Salmane. Il sera mardi l'invité d'honneur d'un sommet du CCG, une première pour un chef d'Etat occidental. Créé en 1981, le CCG regroupe six monarchies du Golfe: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar.

