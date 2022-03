24H Rouen : une aventure de père en fils

Jérémy Brisset est dans l’équipe de Drakkar, qui alimente le team Nollet, champion de la 52ème édition de la course de Rouen les 1er et 2 mai 2015. « C’est ma première participation à la course des 24h. J’ai piloté le bateau 66, en classe 1, présente Jérémy. Nous étions trois pilotes à nous relayer avec Gérald Ducarbonnet qui avait déjà couru aux 24heures, Cédric Delamare qui, comme moi, pilotait pour la première fois. Nous étions un Team jeune. »

Les aléas de la course

Les 24heures de courses demandent de l’endurance aux coureurs comme au bateau. Tout peut arriver. « Nous avons cassé un moteur aux essais libres. Nous l’avons changé dans la nuit pour prendre la course le lendemain, précise le jeune pilote. Puis samedi matin (deuxième jour de la course), notre bateau s’est retourné pendant le ravitaillement. Plusieurs personnes étaient montées dessus, ce qui l’a déséquilibré. Heureusement, il n’y a pas eu de grands dommages. Nous avons pu tout nettoyer et réparer pour repartir rapidement. »

L’évolution des pilotes.

Pour un jeune pilote, voir ses aînés remporter la course renforce l’envie d’évoluer. « C’est toujours une fierté d’être dans le team qui gagne, affirme Jérémy. Pendant la course, nous les avons vus passer très vite. Ca donne envie de progresser encore plus vite. Monter dans un bateau plus puissant, c’est notre rêve. » Un rêve qui peut être accessibles en suivant les étapes. « Nous devons passer de catégorie en catégorie. Pour évoluer, il faut faire 3 relais de 1h minimum sur la course de Rouen, ou participer à des courses de vitesse. »

Une vocation familiale

Quelle surprise de découvrir comment le jeune homme s’est découvert une passion pour le sport motonautique ! « C’est mon père qui construit les bateaux. Il a une entreprise près de Vernon. Depuis trois ans, je participe chaque fois que je le peux à la fabrication des coques. Forcément, ça donne envie de monter dedans, confie timidement le Jérémy. Je suis content car j’ai aussi aidé à fabriquer le bateau N°1 qui remporté la course, c’est une fierté supplémentaire ! ».