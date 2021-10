Vanina Nicoli, nouvelle sous-préfète à Caen

Originaire de Corse où elle a passé la majeure partie de son enfance et âgée de 37 ans, elle occupait depuis août 2009 la fonction de directrice de cabinet de la région Franche-Comté à Besançon. Elle a également travaillé au sein de la préfecture de l’Essonne. "J’ai sauté sur ce poste en Basse-Normandie quand on me l’a proposé", a-t-elle indiqué, elle qui avoue ne pas connaître la région.

Vanina Nicoli devra suivre en particulier tous les dossiers ayant trait à la sécurité. "Le département du Calvados est un département où la délinquance est maîtrisé, et il s'agit donc de maintenir le cap", a-t-elle affirmé.

Elle nous parle de sa fonction et de son entrée en matière...