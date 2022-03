Katmandou (AFP). Séisme au Népal: le bilan humain définitif sera beaucoup plus élevé

Le bilan humain définitif du séisme qui a déjà fait plus de 7.000 morts et 14.000 blessés fin avril au Népal sera "beaucoup plus élevé", a prévenu dimanche le ministre des Finances du pays himalayen. "Il reste des villages que nous n'avons pas encore pu atteindre, mais où nous savons que toutes les maisons ont été détruites", a indiqué Ram Sharan Mahat. "Les répliques sont incessantes et nous estimons que le bilan humain définitif sera beaucoup plus élevé".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire