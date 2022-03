Revivez en photos le Saint-Lô Tribute Fest au Normandy

Jeudi soir, le Normandy a proposé un plateau de qualité à l'occasion de la première édition du Saint-Lô Tribute Fest. Le public venu en nombre a pu redécouvrir l'univers musical des groupes légendaires Iron Maiden, AC/DC et Metallica grâce à la présence de trois des meilleurs « cover-bands » européens.

Le groupe parisien The Four Horsemen a ouvert le bal en offrant au public les plus grands standards de Metallica. Ils étaient d'ailleurs le premier groupe Tribute à jouer au Hellfest, en 2011. Iron Of The Beast a ensuite pris le relais. Au coeur d'une énergique performance scénique, ils ont rendu hommage à la légendaire formation musicale Iron Maiden. Le groupe Riff/Raff a clôturé la soirée, offrant un véritable spectacle digne des plus grands shows d'AC/DC.

Revivez les moments forts de la soirée en images …