Katmandou (AFP). Séisme au Népal: plus de 7.000 morts, les corps de six étrangers retrouvés

Le puissant séisme survenu le 25 avril au Népal a fait plus de 7.000 morts et des milliers de blessés, selon un nouveau bilan provisoire communiqué dimanche par le Centre national des opérations d'urgence. Les sauveteurs ont récupéré une cinquantaine de corps, dont ceux de six touristes étrangers, dans une région populaire de trekking, ont annoncé dimanche les autorités locales. Une centaine de touristes étrangers restent portés disparus dans cette région d'accès compliqué, près de l'épicentre du tremblement de terre qui a déclenché une avalanche et détruit les infrastructures, selon Uddav Prasad Bhattarai, responsable du district de Rasuwa. Précisément 7.040 personnes ont péri et 14.000 autres ont été blessées dans le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le pays himalayen. Mais "ces chiffres devraient s'aggraver", a indiqué un responsable de l'agence gouvernementale. Plus d'une centaine de personnes ont également trouvé la mort dans la catastrophe en Chine et en Inde. Plus d'une semaine après, les autorités népalaises n'avaient quasiment plus d'espoir de retrouver des rescapés dans les décombres et les secours se concentraient sur les populations coupées du monde dans les régions les plus durement touchées par la secousse.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire