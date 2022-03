24H de Rouen : Team NOLLET vainqueur !

C’est donc un bateau normand fabriqué à Vernon qui remporte la coupe. Les quatre pilotes de la Team Nollet menés par leur team manager Philippe Dessertenne ont défendu leur première place contre la Team New Star 1, leur rival sur la course. Ex aequo un peu avant la fin du tour, ils ont finalement remporté le podium avec 784 tours contre 783 ! L’exploit de l’équipe de la New Star 1 mérite d’être remarqué : ils sont arrivés second avec un bateau de classe 2 contre un bateau de classe 3, plus rapide, plus puissant.

Les pilotes du Bateau N°1 (un numéro porte chance ?) ont reçu leur coupe sur le podium, ainsi qu’une bande dessinée biographique de Pierre Gasly réalisée par Jean Graton, l’auteur de « Michel Vaillant ».