Londres (AFP). Naissance du bébé royal britannique - EN DIRECT

07:45 GMT - EN DIRECT - C'est l'effervescence au Royaume-Uni, avec la naissance imminente du bébé royal. La duchesse de Cambridge, Kate, a été admise au petit matin à la maternité de l'hôpital Saint Mary de Londres, "en stade précoce de travail", a annoncé le palais de Kensington. Kate, accompagnée du prince William, est arrivée à la maternité à 05h00 GMT. C'est là qu'elle avait déjà donné naissance à son premier enfant, le prince George, le 22 juillet 2013. L'événement est attendu avec impatience par les Britanniques et les médias du monde entier, qui convergent vers l'hôpital depuis l'annonce du palais de Kensington. 07:43 GMT - Kate et William ont dit ne pas connaître le sexe du bébé à naître. Et son nom ne sera en principe pas connu dans l'immédiat. Le monde avait dû attendre deux jours pour connaître le nom de George Alexander Louis, une semaine pour William et un mois pour Charles. Mais les Britanniques ont débuté il y a plusieurs jours déjà les pronostics. Chez les parieurs, les prénoms "Alice" pour une fille et "James" pour un garçon sont les plus plébiscités.

