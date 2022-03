Pierre Gasly, Parrain des 24h

Pierre est un jeune Rouennais, champion de course automobile qui fera son premier essai en F1 dans une semaine. Il a commencé le karting à l’âge de 6 ans, a disputé sa première compétition à l’âge de 9 ans et le pilotage de monoplace à 15 ans. Aujourd’hui, il est en GP2 et prépare ses tests en F1 chez Toro Rosso et Red Bull. Autant dire qu’il s’y connait en sport mécanique !

Voici donc ce qui l’a naturellement désigné pour devenir le parrain de la course cette année. Ainsi, il est monté à bord du bateau qui a donné le départ de la course ce vendredi 1er mai à 10 heures. « C'était incroyable, nous raconte le jeune sportif. Nous étions sur le bateau, suivis par les trente coureurs. Au baissé du drapeau, ils sont passés à dix mètres à côté de nous en faisant un bruit énorme. Quand ces bateaux accélèrent, ils accélèrent vraiment fort. C’était très impressionnant ! Cela a provoqué beaucoup de vagues, beaucoup de secousses, il fallait se tenir.»