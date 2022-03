Washington (AFP). Etats-Unis: 6 policiers poursuivis pour l'homicide de Freddie Gray

La mort de Freddie Gray, décédé une semaine après son interpellation musclée à Baltimore, est un "homicide" et six policiers sont poursuivis, a annoncé vendredi la procureure. Marilyn Mosby présentait devant la presse les conclusions d'une enquête sur la mort le 19 avril du jeune homme de 25 ans, qui a entraîné des émeutes dans cette ville de l'est des Etats-Unis. La procureure a indiqué que six policiers, qui avaient été suspendus la semaine dernière, seraient poursuivis notamment pour homicide involontaire. Un mandat d'arrêt a été émis vendredi matin, a-t-elle précisé. Selon l'enquête et l'autopsie, le jeune homme est mort d'une "blessure qui lui a été fatale alors qu'il ne portait pas de ceinture dans le fourgon de police où il avait été embarqué". La ville de Baltimore est le théâtre de manifestations quotidiennes - qui ont dégénéré en émeutes lundi soir après les funérailles - depuis l'annonce de ce décès des suites d'une fracture des vertèbres cervicales.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire