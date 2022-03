Athènes (AFP). Grèce: Varoufakis aux rassemblements du 1er mai à Athènes

Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a participé vendredi aux manifestations à l'appel des syndicats à Athènes pour célébrer le 1er mai, jour férié en Grèce, rassemblant des milliers de personnes. Le ministre controversé et très médiatique du gouvernement de gauche radicales d'Alexis Tsipras est arrivé vers midi sur la place Klafthmonos, près du centre d'Athènes, où la centrale du privé, la Confédération générale des travailleurs (GSEE) et celle du public, Adedy, ont organisé des manifestations rassemblant près de 2.500 personnes, selon une source policière. Yanis Varoufakis avec un oeillet rouge accroché sur sa veste comme c'est la tradition le 1er mai en Grèce, a salué les manifestants avant de quitter les lieux lors du début de la marche vers la place proche Syntagma, en bas du parlement, a rapporté un photographe de l'AFP. D'autres ministres du gouvernement de gauche, au pouvoir depuis trois mois, étaient également présents à la manifestation. Yanis Varoufakis est au centre de l'actualité, tenu responsable par certains de ses homologues de la zone euro pour le retard pris dans les négociations entre le gouvernement grec et les créanciers du pays, UE et FMI. Ces discussions peinent à aboutir sur un accord sur les réformes que la Grèce devrait adopter pour s'assurer de la poursuite du versement des prêts internationaux, vitaux pour le pays qui est à court d'argent. Mercredi, Yanis Varoufakis avait été pris à partie dans un restaurant dans le quartier contestataire d'Exarchia à Athènes par un groupe d'anarchistes, qui avait jeté des objets en verre dans sa direction et proférant des insultes, alors qu'il dînait avec sa femme. Outre le défilé des syndicats, deux autres rassemblements séparés ont eu lieu vendredi à Athènes: celui du Front de lutte des travailleurs" (Pame), un mouvement proche du parti communiste KKE, ayant rassemblé 7.000 personnes sur la place Syntagma, selon la police et un troisième des groupes de gauche ayant rassemblé 1.500 personnes. A Thessalonique, deuxième ville du pays, environ 10.000 personnes ont manifesté, le plus grand rassemblement étant celui du Pame, selon la police. "Aucun sacrifice pour la dette et pour l'euro", était inscrit sur une banderole à Athènes. Des centaines de manifestants du Pame brandissaient des drapeaux rouges tandis que des banderoles proclamaient "Lutte, rupture, renversement". Le centre de la capitale était bouclé à la circulation et des forces antiémeutes étaient présentes dans les rues. "1er mai, jour de lutte et d'honneur: la lutte des syndicats continue pour le retour du salaire minimum (au niveau avant la crise), pour des conventions collectives, pour défendre les droits de sécurité sociale et l'emploi", pouvait-on lire sur l'affiche centrale de la GSEE. Pour sa part Adedy a souligné dans un communiqué qu'il faut "lutter contre +les memoranda+ (la politique d'austérité ndrl) et ne pas reculer face aux pressions de l'Union européenne". Les discussions entre Athènes et ses créanciers ont repris jeudi à Bruxelles et doivent se poursuivre jusqu'à dimanche. Le Premier ministre Alexis Tsipras s'est dit confiant sur la conclusion d'un accord avec les créanciers lors d'une réunion jeudi du cabinet ministériel. "Nos luttes pour défendre nos droits, la Démocratie, une vie de dignité vont gagner", a écrit vendredi sur son compte personnel twitter le Premier ministre à l'occasion du 1er mai.

