Paris (AFP). Départ du défilé FN en l'honneur de Jeanne d'Arc

Le traditionnel défilé du Front national en l'honneur de Jeanne d'Arc s'est élancé vendredi vers 10 heures, à destination de la place de l'Opéra où Marine Le Pen doit tenir un discours à midi. Le cortège frontiste s'est élancé près du Palais Royal. Un arrêt devant la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides est au programme, avant de bifurquer rue des Pyramides et d'emprunter l'avenue de l'Opéra pour se rendre sur la place du même nom. Marine Le Pen mène le cortège, entourée des 62 conseillers départementaux nouvellement élus. "C'est un 1er mai conquérant qui démontre la dynamique de notre mouvement, malgré la pluie", a-t-elle dit à des journalistes au départ du défilé. Elle déposera une gerbe aux pieds de la statue de Jeanne d'Arc, accompagnée du benjamin et du doyen de ces élus. En deuxième rideau du cortège figurent les membres du bureau exécutif, du bureau politique et les parlementaires. Jean-Marie Le Pen, avec qui sa fille s'est violemment brouillée début avril après que celui-ci a défendu le maréchal Pétain dans un entretien à Rivarol et réitéré ses déclarations sur les chambres à gaz, "détail" de l'histoire de la Seconde guerre mondiale, doit déposer une seconde gerbe, accompagné de deux membres du bureau politique. Interrogée sur son père qui défilait derrière, Mme Le Pen a indiqué: "Je crois qu'il a souhaité rejoindre le défilé plus loin c'est son choix cela ne représente rien de particulier", a-t-elle déclaré. A la tribune, place de l'Opéra, Marine Le Pen sera entourée des élus départementaux et sera cette année la seule à s'exprimer pour un discours "musclé", selon le mot de son bras droit Florian Philippot, alors que son père l'an dernier l'avait précédée au micro pour rendre un hommage à Jeanne d'Arc (il ne s'était toutefois pas exprimé en 2011 ni en 2013). L'année dernière, le FN avait réuni 5.300 personnes selon la police, 20.000 selon le parti. En progrès par rapport aux années précédentes, 2012 excepté, mais assez loin des années 1990, où le FN a réuni plusieurs fois plus de 10.000 personnes. Lundi, le FN doit se réunir pour un bureau exécutif en formation disciplinaire qui doit décider d'éventuelles sanctions contre Jean-Marie Le Pen.

