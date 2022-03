Paris (AFP). Ligue 1: Metz-Marseille, attention danger

La 35e journée de Ligue 1 s'ouvre vendredi avec Metz-Marseille, une rencontre où la victoire est impérative, que ce soit pour les Marseillais s'ils veulent accrocher le podium synonyme de Ligue des champions, ou pour les Messins dans leur quête de maintien. Le problème pour l'OM tient au fait qu'après huit mois de compétition menés tambour battant dans les hauteurs du classement, il flanche au pire moment. Aussi, après quatre revers d'affilée dont une dernière débâcle à domicile contre Lorient (5-3), qui ont évanoui ses rêves de titre et l'ont fait tomber à la 5e place à 5 longueurs de Monaco (3e), Marseille n'a d'autre choix que de réagir et s'imposer en Moselle. A quatre journée du terme, il y a donc urgence pour l'équipe marseillaise, mais également pour Marcelo Bielsa, fragilisé par sa gestion de crise et ses choix tactiques, et dont l'avenir est en pointillé du côté de la Canebière. L'entraîneur argentin, qui devra faire sans Dja Djédjé et Morel, mais récupèrera Benjamin Mendy pour ce match crucial, a en tout cas reçu le soutien de Dimitri Payet qui a nié fermement que les joueurs auraient lâché "el loco". "Je ne peux pas laisser dire ça, si on a pu espérer remporter le titre, c?est grâce à ce coach-là", a tenu à dire le milieu de terrain international. Du côté du FC Metz, la préoccupation n'est pas la même avec une 19e place et huit points de retard sur un trio aux portes de la zone rouge, Reims, Lorient, Caen. Autant dire que les espoirs de rester en Ligue 1 sont très minces pour Albert Cartier et ses hommes, qui pourraient même acter dès ce week-end leur descente en Ligue 2 par une conjonction de résultats en leur défaveur. Seul motif d'espoir pour les Messins, jusqu'à leur défaite mardi à Paris (3-1) pour le match en retard de la 32e journée, ils restaient sur deux nuls et deux victoires, toutes à domicile. Leur dynamique est donc meilleure que celle l'OM et elle traduit surtout du mieux en terme de jeu. Dimanche, c'est Lens qui pourrait être officiellement relégué à l'occasion du derby à Lille, tandis que dans la lutte pour le titre Paris tentera à Nantes de conserver son fauteuil de leader, convoité par Lyon qui aura reçu Evian/Thonon la veille.

