Milan (AFP). Milan: ultimes préparatifs et tensions à la veille de l'Exposition universelle

L'Exposition universelle de Milan ouvrira vendredi ses portes dans une ville en ébullition, entre aménagements de dernière minute sur le chantier et manifestations d'opposants, pour six mois dédiés entièrement aux problématiques de l'alimentation de la planète. Le ruban sera officiellement coupé le 1er mai en milieu de journée lors d'une cérémonie à laquelle devrait participer un aréopage de hauts responsables internationaux sous la houlette du chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. "Nous sommes prêts pour l'Expo. Enfin", a déclaré ce dernier mercredi. "Elle pouvait être mieux, elle pouvait être faite ailleurs, elle pouvait être faite avant: ces dernières heures, j'entends beaucoup de critiques, ce qui est normal. Mais elle est là et elle sera très belle". Quelque 140 pays participent à l'événement qui s'étendra jusqu'à fin octobre, sur le thème officiel "Nourrir la planète, énergie pour la vie". M. Renzi a indiqué que le premier pavillon qu'il visiterait serait celui du Népal, en signe de solidarité après le séisme qui a frappé le pays. L'Italie espère accueillir au total 20 millions de visiteurs pendant cet événement, déjà propulsé au rang de "symbole de reprise et de confiance", selon le ministre de l'Economie, Pier Carlo Padoan. De nombreux chefs d'Etat et de gouvernement y sont annoncés, dont le Français François Hollande, l'Espagnol Mariano Rajoy, et le Russe Vladimir Poutine. Après des mois de travaux fébriles, 20 heures, voire 24 heures par jour pour les moins avancés des bâtiments, le silence devait retomber jeudi sur l'ensemble du site de l'Expo, le temps d'ultimes contrôles de sécurité. Selon une journaliste de l'AFP qui a pu pénétrer sur le site mercredi matin, beaucoup restait cependant à faire pour mettre au propre les quelque 80 pavillons aux formes sophistiquées qui représenteront les pays et les thématiques impliqués: camions, nacelles et ouvriers étaient toujours à l'oeuvre et les allées restaient encombrées d'obstacles. Le retard était encore plus flagrant à l'extérieur et en particulier aux entrées du site. Outre une absence quasi-totale de signalisation sur l'autoroute, les parkings étaient déjà saturés avant même l'arrivée du premier visiteur. - Incidents chez Manpower - Ces retards sont dus en grande partie aux retentissants scandales de corruption qui ont marqué - et freiné - la gestation puis la sortie de terre de l'Expo. Son commissaire général, Giuseppe Sala, a toutefois répété mercredi que tous les pavillons seraient ouverts vendredi. Les festivités démarreront jeudi soir par un grand concert en plein air sur la place du Duomo, la majestueuse cathédrale gothique symbole de Milan, avec la participation annoncée du ténor Andrea Bocelli, du jeune pianiste chinois Lang Lang et de l'orchestre et du ch?ur de la Scala. Le célèbre théâtre devrait suivre vendredi soir avec la première de "Turandot", opéra de Giacomo Puccini. La sécurité a été nettement renforcée, tant en ville que sur le site dans la perspective des cinq journées de protestation annoncées par le réseau "No Expo", qui considère l'événement comme un gaspillage d'argent public et dénonce le recours à des travailleurs précaires et à des bénévoles. Un "cortège étudiant national" a rassemblé quelques centaines de personnes brandissant des banderoles clamant "Je ne travaille pas gratis" ou "Notre génération refuse l'Expo et son modèle". En marge du cortège, une vingtaine de personnes cagoulées et portant des lunettes noires ont tenté d'asperger de peinture et de briser les vitres d'une agence du groupe Manpower, partenaire officiel de l'Exposition universelle. La police ainsi que quelques manifestants sont rapidement intervenus pour les en empêcher et les assaillants se sont dispersés, a constaté un journaliste de l'AFP. Le plat de résistance des No Expo sera une manifestation baptisée "May Day" vendredi, à laquelle les militants disent attendre jusqu'à 30.000 personnes. Visiblement inquiètes de possible débordements, les autorités italiennes ont procédé mardi et mercredi à des perquisitions dans les quartiers généraux de groupuscules d'extrême-droite ou anarchistes à Milan. Des pétards, des masques à gaz, des battes de base-ball et du matériel visant à fabriquer des cocktails molotov ont été saisis.

