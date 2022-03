Sortir dans l'Orne : vendredi 1er mai

Aujourd'hui, emmenez vos enfants participer au rallye famille «Raconte-moi le château» à Bagnoles-de-l'Orne. Plusieurs activités sont proposées en autonomie et en famille. Comptez une participation d'1€ et retrouvez plus d'infos sur Bagnoles-de-l'Orne

Le cirque Amar est à Alençon à la fin de la semaine. Nouveau spectacle 2015 : Transformers, Electra l'Incroyable Femme laser. Représentations aujourd'hui à 15h et 20h30, demain à 16h et 19h30 et dimanche à 15h au parc des expositions de la ville.

Les dimanches après-midi à l'Aigle, en intérieur ou en extérieur de 14h à 17h, ce sont des activités proposées gratuitement pour toute la famille. Au programme de ce dimanche, différents jeux géants et des structures gonflables. Ecoutez, Sylvie Chauvel-Trépier, Maire-adjointe en charge de la jeunesse et des sports...SON...Plus d'infos sur l'Aigle.