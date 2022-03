Paris (AFP). La bonne tenue de la consommation devrait doper la croissance du 1er trimestre

La consommation des ménages en biens a nettement augmenté (+1,6%) au premier trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent, une très bonne nouvelle pour la croissance de l'activité, a annoncé l'Insee jeudi. Traditionnel moteur de croissance en France, la consommation des ménages en biens a redémarré comme attendu au premier trimestre, notamment grâce à l'énergie et aux ventes d'automobiles. Cette hausse cache néanmoins en mars le premier repli mensuel(-0,6%) depuis quatre mois, en raison d'une chute des dépenses d'énergie, a précisé dans un communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques. "Cette nette hausse de la consommation augure bien de la croissance du Produit intérieur brut au premier trimestre", estime dans une note Diego Iscaro, économiste chez IHS. "Ces bons chiffres soutiennent notre idée que la reprise a accéléré pendant cette période, dopée par la baissse des prix du pétrole", ajoute-t-il. Pour Ken Wattret, économiste chez BNP Paribas, "le premier trimestre s'annonce plutôt bien, malgré la baisse de mars, grâce à un début d'année exceptionnellement robuste". Dans ses dernières prévisions, publiées le 15 avril, l'Insee attendait une croissance du PIB de 0,4% les trois premiers mois de 2015, puis +0,3% entre avril et juin. Quant à savoir si ce fléchissement au mois de mars annonce un ralentissement de la consommation dans la suite de l'année, les économistes sont plutôt pessimistes. M. Iscaro s'attend à une bonne tenue de la consommation sur le reste de l'année mais estime que "l'impact de la baisse des prix du pétrole va s'affaiblir" et que la situation du marché du travail devrait "limiter" la hausse. Finalement selon lui, la consommation devrait progresser de 1,4% en 2015, après +0,6% en 2014 et devrait porter la croissance à 1,1%. La consommation en biens qui avait été annoncée quasi stable en février (+0,1%) par rapport à janvier a été révisée par l'Insee à la hausse (+0,2%). A l'inverse, celle de janvier a été révisée à la baisse, passant de +0,7% à +0,6% par rapport à décembre. La consommation des ménages en énergie a fléchi en mars de 3,2% après trois mois de hausse continue, avec une nette contraction des dépenses en fioul, en électricité et en gaz. En revanche, sur l'ensemble du trimestre, la consommation d'énergie a bondi de 4,4% par rapport au dernier trimestre 2014. La consommation des ménages en biens durables (équipements de logement, automobiles) s'est de plus accélérée au premier trimestre (+1,8% après +0,5%) surtout en raison des achats d'automobile (+2,5%). En mars elles a augmenté de 1% après une stabilité en février. Les achats de textile, habillement et cuir se sont également accélérés au premier trimestre (+2,8%) malgré un repli de 3,3% en mars. Selon l'Insee, les dépenses en autres biens fabriqués ont accéléré au premier trimestre (+1,1%) et sont restées stables en mars (+0,1%) La consommation alimentaire enfin a connu un léger rebond en mars (+0,2%), du fait selon l'Insee des dépenses en tabac, mais est restée quasiment stable (+0,1%) au premier trimestre.

