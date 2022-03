Paris (AFP). Hand: la France dans la douleur face à la Macédoine 27-25

L'équipe de France messieurs de handball, championne d'Europe en titre, s'est imposée dans la douleur 27-25 mercredi face à la Macédoine à Skopje lors de la 3e journée des qualifications à l'Euro-2016. Les Bleus ont assuré l'essentiel en remportant une troisième victoire en autant de rencontres dans ce parcours qualificatif pour l'Euro-2016. Ils pourraient se qualifier dès dimanche si ils battent la Macédoine lors du match retour à Toulouse. Après un début de match à l'avantage des Français, avec un 3-0 inscrit en deux minutes (1-4, 6e) notamment grâce à Michaël Guigou (6 buts) auteur d'un doublé d'entrée, les Bleus ont vu la Macédoine revenir progressivement grâce à des transitions rapides. Plus agressifs, les Macédoniens, 9e du dernier mondial, ont inscrit 10 buts en 20 minutes (entre la 8e et la 28e minute de jeu). Mais les hommes de Claude Onesta ont bien répondu avec une grosse défense sur Stoilov et Lazarov, l'arrière droit du FC Barcelone, meilleur marqueur du Mondial-2009 et de l'Euro-2012. Sans briller, les champions d'Europe en titre ont su gérer leur avance et réagir au moment où la Macédoine est passée devant grâce à Stoilov après un tir repoussé de Lazarov (6-5, 13e). Nikola Karabatic (3 buts), bien pris par la défense macédonienne, a su trouver la brèche à plusieurs reprises (6-6, 13e) pour permettre aux Bleus de rester au contact, tandis qu'Omeyer, décisif, n'encaissait plus de buts dans les cinq dernières minutes de la première période. A la mi-temps et après de belles séquences défensives, la France menait logiquement de deux longueurs (15-13). - Les Bleus résistent - Au retour des vestiaires, les Bleus ont affiché une défense plus imperméable et ont rapidement creusé l'écart (19-15, 35e). L'arrière de Chambéry Timothée N'Guessan (5 buts), qui profite de l'absence de Jérôme Fernandez et Mathieu Grébille auteur notamment d'un tir missile venu de la gauche, a pris de belles initiatives malgré une grosse erreur défensive (24-22, 49e). En fin de match, les deux équipes ont resserré leurs rangs. Les Bleus ont vu la Macédoine revenir à une longueur mais ont bien résisté (26-25, 58e) pour finalement s'imposer. Après le match retour dimanche à Toulouse, la France disputera ses deux derniers matches de qualification en République tchèque le 10 juin et contre la Suisse le 13 juin. Les Bleus ont remporté leurs deux premiers matches, le 30 octobre face aux Tchèques (41-25) et le 2 novembre en Suisse (33-24). L'Euro aura lieu en Pologne du 17 au 31 janvier 2016.

