Paris (AFP). Charlie Hebdo : Luz, auteur de la Une Tout est pardonné, ne dessinera plus Mahomet

Luz, auteur de la Une controversée du numéro de Charlie Hebdo paru après la tuerie de janvier, déclare qu'il ne dessinera plus le personnage de Mahomet, dans un entretien aux magazine Les Inrockuptibles paru mercredi. "Je ne dessinerai plus le personnage de Mahommet, il ne m'intéresse plus", déclare-t-il. Le numéro des "survivants" de janvier, avec la caricature de Mahomet en couverture qui tenait une pancarte "Je suis Charlie" et le surtitre "Tout est pardonné", avait suscité des manifestations parfois violentes dans plusieurs pays musulmans.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire