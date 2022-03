24H Motonautiques : trois bateaux pour le team Marine Inshore

L'occasion de réunir coureurs et sponsors. "C'est une course de vitesse qui demande beaucoup d'énergie", précise Philippe Buquet, cofondateur du Team Marine Inshore et pilote. "Le plan d'eau est difficile et imprévisible. Il faut être prudent."

Puissance et vitesse…

Cette année, l'équipe fait courir trois bateaux: un de classe 1, avec un moteur de 60 chevaux pour une vitesse de 105km/h (le N°88), et deux de classe 2 qui ont un moteur de 240 chevaux et atteignent 190km/h (les numéros 28 et 38). "Nous avons quatre pilotes par bateau avec un roulement toutes les heures et demie." Chaque pilote doit avoir des connaissances en mécanique. Avant de présenter une course, les bateaux sont démontés, vérifiés et remontés. Les pièces de rechange sont à portée de main afin de procéder, si nécessaire, aux opérations de maintenance en perdant le moins de temps possible pendant la course. Le Team Marine Inshore a déjà remporté un podium sur la course en arrivant second en 2010, en plus de leurs quatre podiums en championnat du monde d'endurance, et de huit podiums en championnat de France d'endurance et de vitesse.