24H Motonautiques : byCyclo vous transporte à vélo

ByCyclo est un vélo, conduit par l'un des deux co-gérants qui peut transporter jusqu'à deux adultes et un enfant.

La petite entreprise propose des balades commentées de la ville, de 30 minutes à deux heures, pour un tarif de 15€ à 55€ en fonction de la volonté du touriste. "Sur ce type de véhicules, il n'y a ni pollution ni bruit", explique Laura Brochard. Et pour les 24H Motonautiques, le service sera entièrement gratuit, exceptionnellement. "Nous emmènerons les gens qui le souhaitent sur le site de l'événement. Nous avons établi des zones de circulation et on nous trouvera surtout vers la station de métro Joffre Mutualité, le Théâtre des Arts et les quais." Une bonne occasion pour le public de passer un moment convivial et de rejoindre les quais en mode vacances.