24H Motonautiques : huit teams en lice dans la catégorie reine

Pour voir les pilotes à l'œuvre avant le début de la course, rendez-vous sur les quais pour les essais libres qui auront lieu jeudi 30 avril de 17h à 21h. La classe 3, catégorie reine de la course - les bolides peuvent aller jusqu'à 225 km/h - rassemble cette année huit teams. Le team Nollet de Philippe Chiappe, vainqueur de l'édition 2014, le team Nollet Racing Evolution, le Sun Racing Team, le team Autovision & Tullio Abbate, le team V.S.I Racing, le Pegase Racing Team, le team CMN et le Bourgeot Racing Team.