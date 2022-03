A Caen, quel avenir pour les "écoles" de langue ?

"Cette réforme nous place dans de grandes difficultés", estime par exemple Pierre-Emmanuel Le Brun, directeur de l'Institut des langues de Normandie, qui souligne la complexité administrative de cette nouvelle mesure. Une démarche que les salariés "vont désormais devoir effectuer seuls", regrette de son côté la responsable du Centre d'étude des langues, Christelle Vautier. "Nous sommes là en ce moment dans une phase où les différents acteurs se cherchent un peu : on sent un ralentissement de l'activité depuis le début de l'année".



Le marché n'a pourtant cessé de se développer ces dernières années : dans ce dernier centre de Caen, 1 400 stagiaires issus du monde de l'entreprise ont ainsi été formés en 2014, dont une très grande majorité en anglais. Ils sont aussi 120 particuliers ou travailleurs à suivre en ce moment des programmes "d'immersion tutoré" de 4 à 9 mois à l'Institut des langues, rue de Vaucelles.



Plus que des méthodes d'apprentissage des langues, ces écoles de langue, qui misent sur le coaching sur mesure, permettent de redonner confiance à des Caennais souvent mal à l'aise face à des clients ou des connaissances étrangères, et à former en même temps étudiants et travailleurs étrangers à la langue française. Une façon de développer la place de Caen sur la scène internationale.