Montjoie-Saint-Martin : il menace et frappe le maire et des adjoints

Il faut remonter deux mois en arrière pour trouver trace des faits reprochés au prévenu, âgé de 41 ans. Ce jour-là, l'homme profite d'une réunion entre le maire et plusieurs de ses adjoints pour faire intrusion dans la mairie. Son objectif : obtenir des réponses sur un dossier qui le concerne. Des réponses qu'il n'obtient pas, malgré l'usage de la violence sur le maire et un des conseillers.

Fortement alcoolisé, l'homme affirme même qu'il cherche à se procurer une kalachnikov avant de quitter la salle de conseil, non sans terminer son travail via quelques dégradations. Le tout aggravé par le fait qu'ils soit venu et reparti en moto, alors qu'il n'en possède pas le permis.

Déjà connu de la justice, l'homme écope donc cette fois de prison ferme.