Sortir dans l'Orne : mercredi 29 avril

France 3 diffuse ce soir «Des Racines & des Ailes» tournée en juillet dernier. Une partie de l'émission sera consacrée à la ville de Bagnoles-de-l'Orne. C'est ce mercredi soir sur France 3 à partir de 20h50.



Vendredi, les amateurs de basket ont rendez-vous à Flers pour un tournoi. Assistez au tournoi, ce vendredi dès 9h, au gymnase Pierre Godard et à la halle des sports Saint-Sauveur à Flers. L'entrée est gratuite.



Vendredi également, à Alençon, le 1er mai est associé à la foire de Lancrel. Ce quartier du centre-ville sera animé toute la journée par un vide-greniers et un manège pour les enfants. Plus d'infos sur Pays d'Alençon