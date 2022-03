Sortir dans le Calvados : mercredi 29 avril

Vendredi, se tient à Ouistreham, les foulées du Muguet. Au programme de cette journée, 2 courses ainsi qu'une épreuve pour les enfants sans classements. Une manifestation orgnisée en partenariat avec l'assocation «Handi'chiens», 50% des bénéfices lui seront reversés.



Si vous avez des projets de travaux ou d'achat, ne manquez pas le 2ème Salon Habitat, Déco, Immo et Jardin à Bayeux. Il se tiendra vendredi et tout ce week-end à la salle La Comète. Dimanche, des cours de cuisine seront donnés par Norbert Tarayre, finaliste de Top Chef en 2012. Inscriptions sur Isis Events



Tout ce week-end, se tient à Rouen, les 24h motonautiques, une manifestation sportive et festive. Pendant les deux jours, déambulez dans le village tout en profitant des stands et des animations. Un espace sur le thème des pirates sera dédié aux enfants. Retrouvez plus d'infos sur 24h Rouen