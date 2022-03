Lomé (AFP). Togo: victoire du président sortant Faure Gnassingbé

Le président togolais sortant Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a remporté l'élection présidentielle par 58,75% des suffrages exprimés, contre 34,95% à son principal adversaire Jean-Pierre Fabre, a annoncé la commission électorale togolaise mardi soir. "La commission électorale nationale constate que Faure Essozimna Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires, sous réserve de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle", a déclaré le président de la commission, Taffa Tabiou. Le taux d'abstention a atteint 40,01% lors du scrutin présidentiel de samedi. "C'est une victoire méritée. C'est la victoire du peuple togolais qui entend, avec le président Faure Gnassingbé, continuer à avancer vers le progrès et dans la paix", a réagi la présidence togolaise. Contacté par l'AFP, Jean-Pierre Fabre n'a pu être joint. Son porte-parole Eric Dupuy n'a pas souhaité s'exprimer. La famille Gnassingbé régente depuis 48 ans le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest comptant sept millions d'habitants. Faure Gnassingbé avait été porté au pouvoir en 2005 par l'armée à la mort de son père, le général Gnassingbé Eyadéma, qui régna d'une main de fer sur le pays pendant 38 ans. Une présidentielle calamiteuse avait suivi la même année, entachée de violences (400 à 500 morts et des milliers de blessés, selon l'ONU) et de fraudes massives. M. Gnassingbé avait été réélu en 2010 avec 60,88% des voix, déjà contre M. Fabre à l'époque (33,93%), dans un scrutin contesté par l'opposition mais jugé accceptable par la communauté internationale. Outre MM. Gnassingbé et Fabre, trois autres candidats, tous d'opposition, concouraient pour cette présidentielle. Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), a rassemblé 3,08% des suffrages, Komandega Taama, président du Nouvel engagement togolais (NET), 1,06%, et Mouhamed Tchassona-Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD, opposition), 0,99%. Sur 3.509.258 inscrits, Faure Gnassingbé a obtenu 1.214.267 voix, contre 722.347 voix pour M. Fabre.

