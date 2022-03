Paris (AFP). Affaire des taxis: la PDG de l'Ina Agnès Saal poussée à la démission par Pellerin

Moins de 48H après sa mise en cause pour ses frais de taxis, la PDG de l'Ina, Agnès Saal, a présenté mardi sa démission à la demande de Fleur Pellerin, désireuse de stopper la polémique après le précédent Mathieu Gallet à Radio France. Depuis lundi matin et les révélations de la presse, le secteur de l'audiovisuel public était au coeur d'une nouvelle tempête médiatique. Agnès Saal (57 ans), nommée à la tête de l'institution il y a un an, venait d'être épinglée pour avoir dépensé plus de 40.000 euros de taxis en dix mois, dont 6.700 euros par son fils qui disposait de son code de réservation auprès de la compagnie G7. "En tant que PDG de l?Ina, j?ai une voiture de service avec chauffeur à disposition. Mais, comme je ne peux pas le faire travailler 12 à 15 heures par jour ni les week-ends, j?ai également un abonnement aux taxis G7, car je n?ai pas de permis de conduire. Ce dispositif avait déjà existé avant mon arrivée et je l?ai repris", avait tenté de se défendre Agnès Saal. Ces informations, dévoilées par "un corbeau", avaient été envoyées par courrier anonyme aux administrateurs de l'Ina à la veille du conseil d'administration, qui s'est tenu jeudi dernier. Une enquête interne a été ouverte pour identifier "le corbeau". Une fois les faits connus, les syndicats de l'Ina avaient évoqué la "colère" des salariés ou la crédibilité "très sévèrement entachée" de leur PDG. Une pétition sur Change.org réclamant la démission de la dirigeante recueillait plus de 31.000 signatures en quelques heures et les calculs en tout genre fleurissaient dans les médias sur ce que représentait cette somme : "905 tours du périphérique parisien" pour Libération ou "42 jours et 42 nuits enfermée dans un taxi" pour Patrick Cohen sur France Inter. Face à cette nouvelle polémique sur les dépenses de responsables du secteur public, la ministre de la Culture n'a pas tardé à demander la démission d'Agnès Saal. Elle avait, la veille, rappelé "son attachement très ferme à l'exemplarité des dirigeants des organismes publics placés sous sa tutelle". - Démission immédiate - A l'issue d'une rencontre rue de Valois, cette démission a pris effet immédiatement. Le secrétaire général de l'Ina, Jean-Marc Auvray, doit assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un prochain président. "Il y a un peu un sentiment de gâchis", a réagi à l'AFP Hervé Hubert, délégué syndical FO de l'Ina, craignant "des conséquences sur l'image" de cet organisme gardien des archives de l'audiovisuel français, créé en 1975. Contactée par l'AFP, Agnès Saal n'a pas souhaité s'exprimer. Cette ancienne directrice générale du Centre Pompidou avait été nommée à l'Ina en conseil des ministres le 30 avril 2014, sur proposition d'Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture. Sa démission "était absolument nécessaire au vu des graves dysfonctionnements constatés", a-t-elle réagi mardi. Agnès Saal remplaçait Mathieu Gallet, lui-même désigné par le CSA à la tête de Radio France. Ce dernier s'était retrouvé sur la sellette récemment à cause de l'onéreuse rénovation des boiseries en palissandre de son bureau à la Maison ronde et pour les émoluments d'un conseiller en image. Mathieu Gallet a finalement été blanchi par l'Inspection générale des Finances qui a jugé que ces sommes ne présentaient "pas de caractère abusif". Après ces mises en cause, Fleur Pellerin a engagé "la définition d'un encadrement et d'un contrôle plus efficaces" de ce type de dépenses afin de "donner des directives claires". Ainsi, le 17 avril, des missions ont été confiées à l'Inspection Générale des Affaires Culturelles et au Contrôle Général Economique et Financier (CGEFI) qui "rappelleront le cadre précis dans lequel ces dépenses doivent s'inscrire et proposeront, le cas échéant, de modifier ou d'harmoniser certaines règles de fonctionnement".

