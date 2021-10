La bande annonce de la suite d'ET fait le buzz sur Internet ...

Cette bande-annonce suscite la curiosité des internautes : « E.T 2 ». La suite de l'un des plus grands chef-d'oeuvre du cinéma qui n'arrivera jamais sur nos écrans. Pourquoi ? Cette bande-annonce, aussi bien réalisée soit-elle, n'est que l'œuvre d'un passionné de cinéma : Robert Blankenheim. Pourtant en 1982 après le succès d' E.T de Steven Spielberg, une suite avait été imaginée mais finalement, le projet n'a jamais été concrétisé. C'est cette idée de suite qui a inspiré ce cinéphile talentueux. Ci-dessous : la vidéo.