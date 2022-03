Le Calvados modernise son logo

Couleurs réhaussées, lignes plus arrondies ... Que les puristes se rassurent : le Calvados n'a pas joué la carte du bouleversement. Le nouveau logo est "plus moderne mais toujours lié à l'identité du territoire".

La pomme et les vagues, présents sur l'ancien logo, sont toujours d'actualité, eux qui "incarnent l'union entre la terre et la mer et signent l'ADN de notre territoire".

Coût de ce lifting : 1 500€. "La mise en place de ce logo sur l'ensemble des supports et des élements de signalétique se fera dans le temps, sans engager de dépenses supplémentaires, afin d'éviter un coût évalué à 2 millions d'euros", précise le Conseil départemental.