Katmandou (AFP). Népal: 8 millions de personnes touchées par le séisme

Huit millions de personnes sont touchées par le séisme dévastateur qui a tué au moins 4.310 personnes au Népal, pays de près de 28 millions d'habitants, a annoncé mardi l'ONU. Plus de 1,4 million de personnes ont besoin de nourriture, la population manquant également d'eau et d'abri, précise l'organisation dans un rapport. Le bilan du séisme s'est alourdi à 4.310 morts, a annoncé mardi un porte-parole du ministère de l'Intérieur. La catastrophe a fait également 7.953 blessés, a précisé Laxmi Prasad Dhakal. Dans les pays voisins du Népal, près de 100 personnes ont également trouvé la mort. Les secouristes tentaient mardi de rejoindre les régions reculées proches de l'épicentre du tremblement de terre de magnitude 7,8. Le séisme a dévasté la capitale Katmandou et provoqué l'exode de ses habitants sinistrés. Il a également déclenché une série d'avalanches sur le Mont Everest où se trouvaient des centaines de personnes en ce début de saison d'alpinisme. Dix-huit personnes ont trouvé la mort sur le toit du monde.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire