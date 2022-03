PARIS (AFP). La Vénus à la Fourrure avec Marie Gillain emporte deux Molières

"La Vénus à la Fourrure", avec Marie Gillain dans le rôle d'une actrice hyper-sexy et dominatrice, a emporté deux Molières lundi soir lors d'une cérémonie animée par Nicolas Bedos et diffusée depuis les Folies Bergère sur France 2. La comédienne belge de 39 ans a reçu le trophée de meilleure comédienne pour le théâtre privé, pour son rôle de séductrice dans la pièce, également portée au cinéma par Roman Polanski en 2013. "La Vénus à la Fourrure" de l'Américain David Ives d'après le roman de 1870 de Sacher-Masoch, l'auteur du fameux masochisme, emporte aussi le Molière de meilleure pièce du théâtre privé, dans la mise en scène de Jérémie Lippmann au Théâtre Tristan Bernard. Le Molière du théâtre public récompense une saga familiale pendant la guerre de 14-18, "Les Coquelicots des Tranchées", de Georges-Marie Jolidon. C'est une surprise, compte tenu des pièces vedettes en compétition: "Germinal", "Les particules élémentaires" et "Henry VI", la saga en 18 heures du jeune metteur en scène Thomas Jolly (qui décroche le Molière du metteur en scène) Emmanuelle Devos, 50 ans, déjà lauréate de plusieurs Césars au cinéma, emporte son premier Molière pour son rôle dans "Platonov" d'après Tchekhov mis en scène par Rodolphe Dana et le collectif "Les possédés". Elle y déploie la grâce et la complexité des héroïnes tchékhoviennes, en femme amoureuse avide de brûler sa jeunesse alors qu'elle se sent dépérir dans un trou perdu. André Dussollier, 69 ans, immense acteur tant au cinéma qu'au théâtre, décroche étonnamment son premier Molière (théâtre public) pour son rôle dans "Novecento". Son humour pince sans rire a également fait merveille lors de la cérémonie dont il était l'un des animateurs. Maxime d'Aboville emporte pour sa part le trophée du meilleur comédien dans un spectacle privé pour "The Servant", de Robin Maugham, mis en scène par Thierry Harcourt.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire