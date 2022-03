Baltimore (Etats-Unis) (AFP). Baltimore: nouveaux affrontements après les funérailles d'un jeune Noir

De nouveaux affrontements ont éclaté lundi en fin d'après-midi à Baltimore (est des Etats-Unis) entre manifestants et policiers, juste après les funérailles d'un jeune Noir, mort dans des circonstances encore inexpliquées après son arrestation par la police. Plusieurs policiers ont été blessés, a précisé la police de la ville sur son compte Twitter. Un groupe de jeunes Noirs jetait des pierres et d'autres objets en direction des forces de l'ordre munies de boucliers anti-émeute, a constaté l'AFP. Une personne au moins a été interpellée près d'un parc. Les policiers se déplacent en rangs serrés, bloquant l'accès de plusieurs rues. On peut voir par endroits des nuages de fumée blanche, que des médias locaux attribuaient à des gaz lacrymogènes. Le groupe de manifestants "refuse de suivre nos ordres de dispersion. Plusieurs de nos policiers sont blessés", a expliqué la police sur Twitter, évoquant des manifestants "très agressifs et violents", munis de "batons, de briques, et d'autres armes". "Nous continuons à déployer des ressources", a ajouté la police, qui a demandé aux automobilistes d'éviter le quartier où se déroule la manifestation.

